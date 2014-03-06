Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий, полагает, что российский план изоляции Донбасса от Украины провалился Об этом он сказал в интервью «ДС» «Укрепляется обособленность этой территории, чтобы создавать там некий вакуум и манипулировать населением