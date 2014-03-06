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Все из: Путин

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

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Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели


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Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

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Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он.


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Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

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Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой. Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент. «Нам нужна экономика с


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России не удается изолировать Донбасс от Украины, — министр

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Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий, полагает, что российский план изоляции Донбасса от Украины провалился Об этом он сказал в интервью «ДС» «Укрепляется обособленность этой территории, чтобы создавать там некий вакуум и манипулировать населением


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Валютная слабость Трампа

Валютная слабость Трампа

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Если не брать в расчет обвал курса биткоина, то самым обсуждаемым трендом валютных рынков на прошлой неделе было продолжительное ослабление доллара по отношению к валютам развитых и большинства развивающихся стран. Евро с начала 2017 года укрепился


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