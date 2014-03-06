Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля Читать далее
В Киеве уличные торговцы перекрыли проспект Бажана — трассу, соединяющую два берега Днепра. Как сообщает ТСН, протестующих возмутила попытка сноса их торговых точек в переходе станции метро «Харьковская» неизвестными в камуфляже и балаклавах. Известно, что несколько Читать далее
На площади Независимости в центре Киева собралось более 500 солдат-добровольцев. В Киеве на площади Независимости проходит «Народное вече солдат-добровольцев». Бойцы батальонов требуют импичмента украинскому президенту Петру Порошенко и введения военного положения. Приехавшие из Донбасса рассказали, что у Читать далее
В ночь на 24 апреля в Артемовске Донецкой области произошло очередное боевое столкновение. По предварительным данным, есть раненые. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Несколько десятков экстремистов, вооруженных автоматическим оружием и Читать далее
Гривна на торгах в Украине по отношению к доллару подешевела до уровня в 8,625 грн. за 1 доллар. Данная информация 27-го января сообщается на сайте «Minfin.com.ua». По информации НБУ Украины, такой курс гривны является рекордом (за Читать далее
Гривна по отношению к американскому доллару подешевела до уровня 8,6 за доллар. Об этом сообщается на Minfin.com.ua. Читать далее
Суд не запрещал проводить мирные акции Окружной административный суд Киева не запрещал проведение мирных массовых акций – его решение касается исключительно установки палаток. Об этом сегодня сообщили в КГГА. Запрет связан с тем, что установка палаток протестующими мешает подготовке Читать далее