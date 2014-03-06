Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "протест"

Все из: протест

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Нет комментариев

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля


Читать далее
На въезде в Киев огромная пробка — киоскеры перекрыли проспект Бажана

На въезде в Киев огромная пробка — киоскеры перекрыли проспект Бажана

Нет комментариев

В Киеве уличные торговцы перекрыли проспект Бажана — трассу, соединяющую два берега Днепра. Как сообщает ТСН, протестующих возмутила попытка сноса их торговых точек в переходе станции метро «Харьковская» неизвестными в камуфляже и балаклавах. Известно, что несколько


Читать далее
В Киеве бойцы батальонов требуют отставки Порошенко

В Киеве бойцы батальонов требуют отставки Порошенко

1 Комментарий

На площади Независимости в центре Киева собралось более 500 солдат-добровольцев. В Киеве на площади Независимости проходит «Народное вече солдат-добровольцев». Бойцы батальонов требуют импичмента украинскому президенту Петру Порошенко и введения военного положения. Приехавшие из Донбасса рассказали, что у


Читать далее
Военные в Артемовске отбили склады с оружием: Есть раненые

Военные в Артемовске отбили склады с оружием: Есть раненые

Нет комментариев

В ночь на 24 апреля в Артемовске Донецкой области произошло очередное боевое столкновение. По предварительным данным, есть раненые. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Несколько десятков экстремистов, вооруженных автоматическим оружием и


Читать далее
Протесты на Украине обвалили курс гривны

Протесты на Украине обвалили курс гривны

Нет комментариев

Гривна на торгах в Украине по отношению к доллару подешевела до уровня в 8,625 грн. за 1 доллар. Данная информация 27-го января сообщается на сайте «Minfin.com.ua». По информации НБУ Украины, такой курс гривны является рекордом (за


Читать далее
Протесты обвалили курс гривны

Протесты обвалили курс гривны

Нет комментариев

Гривна по отношению к американскому доллару подешевела до уровня 8,6 за доллар. Об этом сообщается на Minfin.com.ua.


Читать далее
Киевские власти рассказали, почему на Майдане нельзя ставить палатки

Киевские власти рассказали, почему на Майдане нельзя ставить палатки

Нет комментариев

Суд не запрещал проводить мирные акции Окружной административный суд Киева не запрещал проведение мирных массовых акций – его решение касается исключительно установки палаток. Об этом сегодня сообщили в КГГА. Запрет связан с тем, что установка палаток протестующими мешает подготовке


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top