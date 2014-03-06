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Все из: промышленность

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

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Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл.


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Экс-министр экономики Украины рассказал о планах Запада относительно Киева

Экс-министр экономики Украины рассказал о планах Запада относительно Киева

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Страны Запада не заинтересованы в развитии украинской промышленности. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он отметил, что в ближайшие годы может существенно сократиться объем инвестиций в промышленные предприятия Украины, что не позволит стране развивать


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Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

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В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем


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Глава НБУ надеется стабилизировать доллар жесткими административными действиями

Глава НБУ надеется стабилизировать доллар жесткими административными действиями

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У Гонтаревой большие надежды на скорый кредит от МВФ и ВБ Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверена в том, что курс гривны растет из-за панических настроений из-за войны на востоке и обещает стабилизировать ситуацию. «Наши административные меры,


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