ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Страны Запада не заинтересованы в развитии украинской промышленности. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он отметил, что в ближайшие годы может существенно сократиться объем инвестиций в промышленные предприятия Украины, что не позволит стране развивать
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем
У Гонтаревой большие надежды на скорый кредит от МВФ и ВБ Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверена в том, что курс гривны растет из-за панических настроений из-за войны на востоке и обещает стабилизировать ситуацию. «Наши административные меры,