Из открытых источников Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Читать далее
ЧП произошло во время упражнений с боевым станковым гранатометом. Во время учений в Житомирской области один военнослужащий погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Военную прокуратуру Житомирского гарнизона. Инцидент произошел на Читать далее
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со Читать далее
Верховная Рада Украины ввела особый режим досудебного расследования в условиях военного чрезвычайного, положения и в районе проведения антитеррористической операции. За закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, касающийся особого режима досудебного расследования в условиях военного, Читать далее
В Киеве неизвестные в масках избили работника прокуратуры Святошинского района столицы. Так, по данным пресс-службы, 11 марта около 09:30 в здание прокуратуры Святошинского района по ул. Гната Юры, 9, ворвались около 30 человек в масках и Читать далее
Новый дипломатический скандал, на этот в США. Американская прокуратура предъявила обвинения группе бывших и нынешних российских дипломатов. Они подозреваются в предоставлении неверной информации о доходах. Российская сторона обвинения не признает. Имена фигурантов дипломатического скандала не называются. Читать далее
Прокуратура Обололонского района города Киева проводит досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий тремя сотрудниками столичной милиции, которые применили грубую физическую силу к 59-летней женщине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оболонского района г. Киева. Установлено, что в июне текущего Читать далее