ЧП произошло во время упражнений с боевым станковым гранатометом. Во время учений в Житомирской области один военнослужащий погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Военную прокуратуру Житомирского гарнизона. Инцидент произошел на