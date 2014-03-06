Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также Читать далее
Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики, Читать далее
Сегодня, 13:30 Просмотров: … Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 – Читать далее
Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.
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Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников
О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости
Темпы роста российской Читать далее
Сейчас математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance. По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,9-27,4 грн/$ на межбанковском рынке и 27-27,5 грн/$ – на наличном. Неделя на Читать далее
В сенате США представили доклад разведки об основных угрозах США, в котором упоминается Украина Россия может воспользоваться внутренними потрясениями в Украине — противостоянием политиков перед выборами и конфликтом на Донбассе. Америка ожидает вмешательство Москвы и в Читать далее