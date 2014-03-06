Недавно стало известно, что на территории Крымского полуострова существенно поднялись цены на маршрутки. В особенности это касается цен на транспорт, курсирующий между курортными городами и поселками. Эксперты сообщают, что примерно стоимость проезда поднялась на 40%. Такой