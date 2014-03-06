22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65 Читать далее
Недавно стало известно, что на территории Крымского полуострова существенно поднялись цены на маршрутки. В особенности это касается цен на транспорт, курсирующий между курортными городами и поселками. Эксперты сообщают, что примерно стоимость проезда поднялась на 40%. Такой Читать далее
Чиновники КГГА приняли решение повысить тарифы на проезд в метрополитене. Стоимость проезда в Киевском метрополитене . Об этом заявил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов. Чиновник подтвердил решение повысить стоимость проезда, но не сказал, до какой суммы. Читать далее