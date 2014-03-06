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Все из: проезд

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

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22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65


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В Крыму подорожал проезд в транспорте

В Крыму подорожал проезд в транспорте

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Недавно стало известно, что на территории Крымского полуострова существенно поднялись цены на маршрутки. В особенности это касается цен на транспорт, курсирующий между курортными городами и поселками. Эксперты сообщают, что примерно стоимость проезда поднялась на 40%. Такой


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В Киеве подорожает метро: проезд будет дороже 3 гривен

В Киеве подорожает метро: проезд будет дороже 3 гривен

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Чиновники КГГА приняли решение повысить тарифы на проезд в метрополитене. Стоимость проезда в Киевском метрополитене . Об этом заявил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов. Чиновник подтвердил решение повысить стоимость проезда, но не сказал, до какой суммы.


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