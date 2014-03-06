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Все из: продукты

Вкусно и дешевле, чем в магазинах: в Нижнем Тагиле открылся интернет-магазин KDV

Вкусно и дешевле, чем в магазинах: в Нижнем Тагиле открылся интернет-магазин KDV

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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах  TagilCity.ru Городской портал Нижнего Тагила (пресс-релиз) Full coverage Источник


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Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

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Дорожает почти все – от мяса и «молочки» до хлеба и муки, отмечает специалист По итогам января в Украине значительно подорожали продукты питания, что ставит под угрозу реализацию правительственное плана по 8%-ной инфляции. Такое мнение выразил


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Гройсман объяснил отмену госрегулирования цен на продукты

Гройсман объяснил отмену госрегулирования цен на продукты

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Эксперимент продлится в течение трех месяцев. С 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который будет длиться до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления


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Россияне стали меньше покупать продуктов

Россияне стали меньше покупать продуктов

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Согласно статистике в 2015 году объемы покупки продуктов стали сокращаться. Существенную роль на сокращение покупок оказал рост цен. Больше всего повышение цен отразилось на фруктах, овощах, мясе и сыре. По последним данным половина россиян покупает на


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Цены на продукты в Украине не взлетят

Цены на продукты в Украине не взлетят

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Как стало известно, украинские власти заверили жителей, что цены на продовольствие подниматься не будут. Кроме этого, как отметили в Минагрополитике, Украина на сегодняшний день полностью обеспечена всей необходимой продукцией для жизни. Теперь жителям Украины не стоит


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Украинские продукты окажутся в черном списке

Украинские продукты окажутся в черном списке

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Украина будет в списке государств, из которых запрещены будут поставки продовольствия в российскую державу. Про это сообщает информиздание «КоммерсантЪ», сославшись на информисточники в российском правительстве.


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РФ запретит новые продукты из Украины

РФ запретит новые продукты из Украины

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Россия может ввести запрет на ввоз новых видов продукции, произведенной в Украине. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Информацию об этом публикует информагентство «Интерфакс-Украина».


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Экономические новости Украины и мира.
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