Как стало известно, украинские власти заверили жителей, что цены на продовольствие подниматься не будут. Кроме этого, как отметили в Минагрополитике, Украина на сегодняшний день полностью обеспечена всей необходимой продукцией для жизни. Теперь жителям Украины не стоит