Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах TagilCity.ru Городской портал Нижнего Тагила (пресс-релиз) Full coverage Источник
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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах TagilCity.ru Городской портал Нижнего Тагила (пресс-релиз) Full coverage Источник
Дорожает почти все – от мяса и «молочки» до хлеба и муки, отмечает специалист По итогам января в Украине значительно подорожали продукты питания, что ставит под угрозу реализацию правительственное плана по 8%-ной инфляции. Такое мнение выразил
Эксперимент продлится в течение трех месяцев. С 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который будет длиться до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления
Согласно статистике в 2015 году объемы покупки продуктов стали сокращаться. Существенную роль на сокращение покупок оказал рост цен. Больше всего повышение цен отразилось на фруктах, овощах, мясе и сыре. По последним данным половина россиян покупает на
Как стало известно, украинские власти заверили жителей, что цены на продовольствие подниматься не будут. Кроме этого, как отметили в Минагрополитике, Украина на сегодняшний день полностью обеспечена всей необходимой продукцией для жизни. Теперь жителям Украины не стоит
Украина будет в списке государств, из которых запрещены будут поставки продовольствия в российскую державу. Про это сообщает информиздание «КоммерсантЪ», сославшись на информисточники в российском правительстве.
Россия может ввести запрет на ввоз новых видов продукции, произведенной в Украине. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Информацию об этом публикует информагентство «Интерфакс-Украина».