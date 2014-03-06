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Национальным Банком Украины принято постановление, предусматривающее обязательную продажу экспортерами всех валютных поступлений. Регулятор был вынужден обратиться к таким мерам в попытке остановить обвал национальной валюты, удешевление которой по отношению к американской валюте с начала года составило Читать далее
Министр энергетики Новак, выступая в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме, заявил, что Российская Федерация хочет в два раза увеличить товарооборот с Китайской Народной Республикой. Данную новость передает информационное агентство «Интерфакс». Читать далее
Последние события заставляют следить за ситуацией не только нас, но и весь мир. Многие происшествия в Украине повлияли не только на ее экономику. В то время, как экономика России растет, США грозится ударить по ее основным Читать далее
В Минэнерго предложили обязать компании из нефтяного сектора продавать на отечественном рынке определенную долю производимых ими бензина и дизельного топлива. Это нововведение будет касаться четырехсторонних соглашений, которые заключаются с нефтяниками, и согласно которым осуществляется модернизация нефтеперерабатывающих Читать далее
Печать на пакетах это отличный шанс для каждой компании заявить о своем существовании. Качественная полиэтиленовая продукция с логотипом — это своего рода, визитная карточка предприятия. Читать далее
Компания «Oracle» опубликовала данные о своей прибыли за четвертый квартал 2013 года. Согласно этим данным, выручка увеличилась на четверть миллиарда и составила 9,28 миллиардов долларов. Как отмечают представители компании, основной ее целью становится переход к бизнес-модели Читать далее