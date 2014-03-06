Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "продавать"

Все из: продавать

«Россия выходит на рынок СПГ не поздно и не рано – вовремя»

«Россия выходит на рынок СПГ не поздно и не рано – вовремя»

Нет комментариев

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам «Ведомостей». Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке Откройте статью для


Читать далее
Экспортеров обязали продавать 100% валютной выручки

Экспортеров обязали продавать 100% валютной выручки

Нет комментариев

Национальным Банком Украины принято постановление, предусматривающее обязательную продажу экспортерами всех валютных поступлений. Регулятор был вынужден обратиться к таким мерам в попытке остановить обвал национальной валюты, удешевление которой по отношению к американской валюте с начала года составило


Читать далее
РФ решила увеличить товарооборот с КНР

РФ решила увеличить товарооборот с КНР

Нет комментариев

Министр энергетики Новак, выступая в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме, заявил, что Российская Федерация хочет в два раза увеличить товарооборот с Китайской Народной Республикой. Данную новость передает информационное агентство «Интерфакс».


Читать далее
Экономика, политика и общество. Или что вас ждет завтра?

Экономика, политика и общество. Или что вас ждет завтра?

Нет комментариев

Последние события заставляют следить за ситуацией не только нас, но и весь мир. Многие происшествия в Украине повлияли не только на ее экономику. В то время, как экономика России растет, США грозится ударить по ее основным


Читать далее
Минэнерго хочет ввести квоты на экспорт топлива

Минэнерго хочет ввести квоты на экспорт топлива

Нет комментариев

В Минэнерго предложили обязать компании из нефтяного сектора продавать на отечественном рынке определенную долю производимых ими бензина и дизельного топлива. Это нововведение будет касаться четырехсторонних соглашений, которые заключаются с нефтяниками, и согласно которым осуществляется модернизация нефтеперерабатывающих


Читать далее
Печать на пакетах это отличный шанс для каждой компании заявить о своем существовании. Качественная полиэтиленовая продукция с логотипом — это своего рода, визитная карточка предприятия

Печать на пакетах это отличный шанс для каждой компании заявить о своем существовании. Качественная полиэтиленовая продукция с логотипом — это своего рода, визитная карточка предприятия

Нет комментариев

Печать на пакетах это отличный шанс для каждой компании заявить о своем существовании. Качественная полиэтиленовая продукция с логотипом — это своего рода, визитная карточка предприятия.


Читать далее
Oracle огласила свою прибыль за 2013 год

Oracle огласила свою прибыль за 2013 год

Нет комментариев

Компания «Oracle» опубликовала данные о своей прибыли за четвертый квартал 2013 года. Согласно этим данным, выручка увеличилась на четверть миллиарда и составила 9,28 миллиардов долларов. Как отмечают представители компании, основной ее целью становится переход к бизнес-модели


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top