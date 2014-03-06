Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом Читать далее
Для многих людей отделение «Укрпочты» — это единственная возможность связи с внешним миром Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский отрицает возможность приватизации «Укрпочты». Об этом он заявил в ходе экономического симпозиума VoxUkrain «Украина: Освобождение от постсоветского наслідства?». Читать далее
В списке государственных предприятий, которые Кабинет Министров Украины намерен выставить на приватизацию в 2015 году, оказалось несколько генерирующих компаний. Среди них наибольший интерес вызывает ПАО «Центрэнерго», 78% акций которого до сих пор находятся в госсобственности ПАО Читать далее
Украинское правительство обнародовало список предприятий, акции которых планируют выставить на приватизацию в 2014 году. Среди них оказались и предприятия Одесской области. Так, власти планируют продать 99,567% Одесского припортового завода и имущественный комплекс Ильичевского судоремонтного завода. Кроме Читать далее
Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном сайте свое распоряжение № 667-р от 17 июля т.г., в котором содержится перечень предприятий, чьи акции планируется выставить на приватизацию в 2014 году. В соответствии с утвержденным перечнем, планируется выставить Читать далее
На следующей неделе правительство Украины рассмотрит проект закона о перечне объектов, не подлежащих приватизации Кабинет министров Украины объявит наиболее масштабную приватизацию за все 20 лет. «Государственные компании, которые являются предметом коррупции, а не развития страны, должны Читать далее
Как сообщает РИА Новости, российское правительство может разрешить приватизацию 19,5 процентов акций нефтегазовой корпорации «Роснефть», принадлежащих государству. Окончательное решение при этом еще не принято. Обо всем этом сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума глава Росимущества Читать далее