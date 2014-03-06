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Все из: приватизация

Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом


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Мининфраструктуры: «Укрпочта» останется в государственной собственности

Мининфраструктуры: «Укрпочта» останется в государственной собственности

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Для многих людей отделение «Укрпочты» — это единственная возможность связи с внешним миром Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский отрицает возможность приватизации «Укрпочты». Об этом он заявил в ходе экономического симпозиума VoxUkrain «Украина: Освобождение от постсоветского наслідства?».


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Приватизация «Центрэнерго»: кому достанется последняя большая генерирующая компания Украины

Приватизация «Центрэнерго»: кому достанется последняя большая генерирующая компания Украины

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В списке государственных предприятий, которые Кабинет Министров Украины намерен выставить на приватизацию в 2015 году, оказалось несколько генерирующих компаний. Среди них наибольший интерес вызывает ПАО «Центрэнерго», 78% акций которого до сих пор находятся в госсобственности ПАО


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Несколько крупных предприятий Одессы решили выставить на приватизацию

Несколько крупных предприятий Одессы решили выставить на приватизацию

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Украинское правительство обнародовало список предприятий, акции которых планируют выставить на приватизацию в 2014 году. Среди них оказались и предприятия Одесской области. Так, власти планируют продать 99,567% Одесского припортового завода и имущественный комплекс Ильичевского судоремонтного завода. Кроме


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Кабмин обнародовал перечень госкомпаний для продажи в 2014 году

Кабмин обнародовал перечень госкомпаний для продажи в 2014 году

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Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном сайте свое распоряжение № 667-р от 17 июля т.г., в котором содержится перечень предприятий, чьи акции планируется выставить на приватизацию в 2014 году. В соответствии с утвержденным перечнем, планируется выставить


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Яценюк анонсировал масштабную приватизацию

Яценюк анонсировал масштабную приватизацию

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На следующей неделе правительство Украины рассмотрит проект закона о перечне объектов, не подлежащих приватизации Кабинет министров Украины объявит наиболее масштабную приватизацию за все 20 лет. «Государственные компании, которые являются предметом коррупции, а не развития страны, должны


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Возможна приватизация госпакета «Роснефти»

Возможна приватизация госпакета «Роснефти»

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Как сообщает РИА Новости, российское правительство может разрешить приватизацию 19,5 процентов акций нефтегазовой корпорации «Роснефть», принадлежащих государству. Окончательное решение при этом еще не принято. Обо всем этом сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума глава Росимущества


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