В списке государственных предприятий, которые Кабинет Министров Украины намерен выставить на приватизацию в 2015 году, оказалось несколько генерирующих компаний. Среди них наибольший интерес вызывает ПАО «Центрэнерго», 78% акций которого до сих пор находятся в госсобственности ПАО