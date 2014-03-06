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Все из: Президент

Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

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Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об


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Россия погружается в газовые и молочные войны

Россия погружается в газовые и молочные войны

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Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить


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Порошенко: Темпы роста украинской экономики недостаточны

Порошенко: Темпы роста украинской экономики недостаточны

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал


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Интернет-магазин дверей Маркет-двери

Интернет-магазин дверей Маркет-двери

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21.02.2018 12:25 Скорее всего, каждый, перед кем вставала проблема выбора входных дверей при таком разнообразии моделей и фурнитур, представленных в интернет-магазине Market dveri, задумывался над вопросом, какие факторы в этом случая являются решающими.   Конечно, первое,


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Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

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Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник  НАК «Нафтогаз»  готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины. «Работа


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Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись


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Электронная коммерция в Казахстане

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25 Января 2018 15:53 Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды. «Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в


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Экономические новости Украины и мира.
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