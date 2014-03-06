Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об Читать далее
Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images
Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал Читать далее
21.02.2018 12:25 Скорее всего, каждый, перед кем вставала проблема выбора входных дверей при таком разнообразии моделей и фурнитур, представленных в интернет-магазине Market dveri, задумывался над вопросом, какие факторы в этом случая являются решающими. Конечно, первое, Читать далее
Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник НАК «Нафтогаз» готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.
«Работа Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись Читать далее
25 Января 2018
15:53
Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды. «Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в Читать далее