Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал