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Все из: Правительство

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

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Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал


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В МВФ дали оценку деятельности нынешнего правительства Украины

В МВФ дали оценку деятельности нынешнего правительства Украины

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Первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон положительно оценил деятельность нынешнего правительства Украины. Об этом сообщает «Голос Америки«. «Осенью 2014 года Украина столкнулась с полноценным экономическим кризисом, который ухудшился из-за войны. Все предыдущие годы страна не имела


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Яресько будет подписывать договоры по госдолгу

Яресько будет подписывать договоры по госдолгу

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Украинское правительство уполномочило главу Минфина Наталью Яресько заключать соглашения и подписывать ряд документов, которые касаются проведения операций с госдолгом. Сообщение об этом публикует издание «Сегодня». Соответствующая норма была закреплена в документе, принятом накануне Кабинетом министров.


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Украинцев заставят рыть окопы: Киев ввел трудовую повинность для граждан в военное время

Украинцев заставят рыть окопы: Киев ввел трудовую повинность для граждан в военное время

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Правительство Украины ввело трудовую повинность для граждан, согласно которой в военное время жители страны будут привлекаться к принудительным работам оборонного характера. К работам будут привлекать студентов, безработных и незанятых лиц, жителей села, работников предприятий, функционирующих в


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Новый налог на жилье — платить будут все

Новый налог на жилье — платить будут все

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Кабинет министров Украины в рамках своей налоговой реформы хочет, чтобы налог на недвижимость платили все — то есть, снять льготы на метры и обложить налогом коммерческие объекты. Если Верховная Рада поддержит инициативы правительства, то они лягут


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Правительство Украины одобрило проект закона о вступлении в НАТО

Правительство Украины одобрило проект закона о вступлении в НАТО

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Правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса страны и взятии курса на вступление в НАТО, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Перед саммитом НАТО наша цель — получение специального статуса между Украиной и НАТО. НАТО должно дать Украине специальный статус особенного


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Правительство выделит деньги регионам

Правительство выделит деньги регионам

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Как сообщает РИА Новости, российское правительство намеревается предоставить регионам 100 миллиардов рублей бюджетных кредитов и 25 миллиардов рублей на поддержку сбалансированности субъектных бюджетов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании, где велось обсуждение мер по


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Экономические новости Украины и мира.
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