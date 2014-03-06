Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал Читать далее
Первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон положительно оценил деятельность нынешнего правительства Украины. Об этом сообщает «Голос Америки«. «Осенью 2014 года Украина столкнулась с полноценным экономическим кризисом, который ухудшился из-за войны. Все предыдущие годы страна не имела Читать далее
Украинское правительство уполномочило главу Минфина Наталью Яресько заключать соглашения и подписывать ряд документов, которые касаются проведения операций с госдолгом. Сообщение об этом публикует издание «Сегодня». Соответствующая норма была закреплена в документе, принятом накануне Кабинетом министров. Читать далее
Правительство Украины ввело трудовую повинность для граждан, согласно которой в военное время жители страны будут привлекаться к принудительным работам оборонного характера. К работам будут привлекать студентов, безработных и незанятых лиц, жителей села, работников предприятий, функционирующих в Читать далее
Кабинет министров Украины в рамках своей налоговой реформы хочет, чтобы налог на недвижимость платили все — то есть, снять льготы на метры и обложить налогом коммерческие объекты. Если Верховная Рада поддержит инициативы правительства, то они лягут Читать далее
Правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса страны и взятии курса на вступление в НАТО, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Перед саммитом НАТО наша цель — получение специального статуса между Украиной и НАТО. НАТО должно дать Украине специальный статус особенного Читать далее
Как сообщает РИА Новости, российское правительство намеревается предоставить регионам 100 миллиардов рублей бюджетных кредитов и 25 миллиардов рублей на поддержку сбалансированности субъектных бюджетов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании, где велось обсуждение мер по Читать далее