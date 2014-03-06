Фото: © Depositphotos.com/tomwang Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой. Энергетические затраты Климатологи утверждают, что Читать далее
Основные виды термохимической обработки — цементация, цианирование, азотирование, диффузионная металлизация. В результате того или иного вида термохимической обработки ‘поверхностный слой стали приобретает наиболее необходимое в данных условиях свойство: твердость, износостойкость, устойчивость прошв коррозии и т. д, Читать далее
Американский президент подписал законодательный акт о повышении потолка долга государства до марта 2015-го, сообщает в ночь на воскресенье, 16.02.2014-го, издание Reuters. Читать далее
Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%. Читать далее
Приказ о повышении минимальной цены на бутылку водки (0,5 л) до 199 руб отправили на регистрацию в Минюст. Новая цена начнет действовать с момента принятия приказа и до 1 августа. После этого ее цена будет повышена Читать далее