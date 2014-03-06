Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "повышении"

Все из: повышении

Что ждет мировую экономику с изменением климата

Что ждет мировую экономику с изменением климата

Нет комментариев

Фото: © Depositphotos.com/tomwang Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой. Энергетические затраты Климатологи утверждают, что


Читать далее
Термическая обработка стали

Термическая обработка стали

Нет комментариев

Основные виды термохи­мической обработки — цементация, цианирование, азотирование, диффузионная металлизация. В результате того или иного вида термохимической обработки ‘поверхностный слой стали приобре­тает наиболее необходимое в данных условиях свойство: твер­дость, износостойкость, устойчивость прошв коррозии и т. д,


Читать далее
Закон о повышении потолка госдолга

Закон о повышении потолка госдолга

Нет комментариев

Американский президент подписал законодательный акт о повышении потолка долга государства до марта 2015-го, сообщает в ночь на воскресенье, 16.02.2014-го, издание Reuters.


Читать далее
Компании Казахстана повысили зарплаты

Компании Казахстана повысили зарплаты

Нет комментариев

Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%.


Читать далее
Цену за бутылку водки поднимут до 199 рублей

Цену за бутылку водки поднимут до 199 рублей

Нет комментариев

Приказ о повышении минимальной цены на бутылку водки (0,5 л) до 199 руб отправили на регистрацию в Минюст. Новая цена начнет действовать с момента принятия приказа и до 1 августа. После этого ее цена будет повышена


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top