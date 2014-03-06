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Все из: пошлины

Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

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Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии


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Планы США ввести пошлины на импорт стали и алюминия обеспокоили Кремль

Планы США ввести пошлины на импорт стали и алюминия обеспокоили Кремль

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Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает


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Яценюк: Россия хочет дать скидку $100, это неприемлемо

Яценюк: Россия хочет дать скидку $100, это неприемлемо

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В Брюсселе проходили очередные переговоры по газу между Киевом, Москвой и Евросоюзом. На переговорах «Газпром» предложил сделать скидку Украине за счет уменьшения пошлины на экспорт газа из России, то есть за счет бюджета РФ. Однако Арсений


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ЕС отменит таможние пошлины для Украины

ЕС отменит таможние пошлины для Украины

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С 23 апреля ЕС обнулит таможенные пошлины для украинской продукции, — об этом сообщается в постановлении Совета Евросоюза. Как и ожидалось, меры будут действовать до 1 ноября 2014 года.


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Гибридные автомобили исключены из списка подлежащих обложению спецпошлиной

Гибридные автомобили исключены из списка подлежащих обложению спецпошлиной

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Гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб см до 2200 куб см до 28 февраля 2014 года освобождены от уплаты специальной пошлиной при ввозе в страну вне зависимости от страны происхождения. Об этом говорится в


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