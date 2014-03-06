Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии
Читать далее
Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии
Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает
В Брюсселе проходили очередные переговоры по газу между Киевом, Москвой и Евросоюзом. На переговорах «Газпром» предложил сделать скидку Украине за счет уменьшения пошлины на экспорт газа из России, то есть за счет бюджета РФ. Однако Арсений
С 23 апреля ЕС обнулит таможенные пошлины для украинской продукции, — об этом сообщается в постановлении Совета Евросоюза. Как и ожидалось, меры будут действовать до 1 ноября 2014 года.
Гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб см до 2200 куб см до 28 февраля 2014 года освобождены от уплаты специальной пошлиной при ввозе в страну вне зависимости от страны происхождения. Об этом говорится в