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Все из: поручил

Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

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Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он.


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Яценюк поручил готовиться к отключению

Яценюк поручил готовиться к отключению

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Назначенный украинской Верховной Радой премьер А. Яценюк поручил руководству фирмы «Нафтогаз» и профильным министерствам полностью подготовиться к прекращению поставок газа из российского государства в страну уже с понедельника. Эти данные сообщил официальный сайт украинского правительства. Следует


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Компании Казахстана повысили зарплаты

Компании Казахстана повысили зарплаты

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Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%.


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