Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он. Читать далее
Назначенный украинской Верховной Радой премьер А. Яценюк поручил руководству фирмы «Нафтогаз» и профильным министерствам полностью подготовиться к прекращению поставок газа из российского государства в страну уже с понедельника. Эти данные сообщил официальный сайт украинского правительства. Следует Читать далее
Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%. Читать далее