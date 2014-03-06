Назначенный украинской Верховной Радой премьер А. Яценюк поручил руководству фирмы «Нафтогаз» и профильным министерствам полностью подготовиться к прекращению поставок газа из российского государства в страну уже с понедельника. Эти данные сообщил официальный сайт украинского правительства. Следует