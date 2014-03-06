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Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении Читать далее
Как сообщил глава украинской газовой компании «Нафтагаз» Андрей Коболев, Словакия не оставит Украину без газа. Топливо будет подаваться из одной страны в другую, пока Россия не прекратит поставки газа в Европу. Читать далее
Регулятор финансовых рынков в Бельгии (FSMA) выставил на своем сайте предупреждение о несоответствии деятельности нескольких брокеров бинарных опционов бельгийскому законодательству. Как сообщают власти, в дополнение к нарушениям бельгийских законов, брокеры бинарных опционов предлагают инвестиции в финансовые Читать далее
В Украине власть имущие решили ввести новую «подать». Теперь жителям страны придется платить со своих зарплат и выигрышей военный налог. Кроме того, в состав налогооблагаемой базы попадут все платежи, относящиеся к фонду оплаты труда. Ставка данного Читать далее
Форекс считается одним из самых активных и прибыльных рынков для вложения инвестиций. Многие люди зарабатывают достаточно большой капитал с помощью Форекс. С помощью сайтов и статей опытные трейдеры и инвесторы передают свои знание и опыт новичкам, Читать далее
Согласно новому законопроекту, касающемуся ипотечного кредитования, граждане Украины при оформлении кредита на жилье будут добровольно соглашаться на отчуждение этого жилья в случае невозможности платить по кредиту. Однако уже существующие на сегодняшний день проблемные вопросы по ипотечным Читать далее