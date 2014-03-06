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Все из: поможет

Рубль в этом году обретет долгожданную стабильность

Рубль в этом году обретет долгожданную стабильность

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Как степень MBA поможет карьере?

Как степень MBA поможет карьере?

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Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении


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Словакия поможет Украине с газом

Словакия поможет Украине с газом

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Как сообщил глава украинской газовой компании «Нафтагаз» Андрей Коболев, Словакия не оставит Украину без газа. Топливо будет подаваться из одной страны в другую, пока Россия не прекратит поставки газа в Европу.


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Binary-optionss.com: Власти Бельгии обеспокоены деятельностью брокеров бинарных опционов

Binary-optionss.com: Власти Бельгии обеспокоены деятельностью брокеров бинарных опционов

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Регулятор финансовых рынков в Бельгии (FSMA) выставил на своем сайте предупреждение о несоответствии деятельности нескольких брокеров бинарных опционов бельгийскому законодательству. Как сообщают власти, в дополнение к нарушениям бельгийских законов, брокеры бинарных опционов предлагают инвестиции в финансовые


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Новый налог уже ждет украинских трудящихся!

Новый налог уже ждет украинских трудящихся!

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В Украине власть имущие решили ввести новую «подать». Теперь жителям страны придется платить со своих зарплат и выигрышей военный налог. Кроме того, в состав налогооблагаемой базы попадут все платежи, относящиеся к фонду оплаты труда. Ставка данного


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Начните зарабатывать на Форекс

Начните зарабатывать на Форекс

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Форекс считается одним из самых активных и прибыльных рынков для вложения инвестиций. Многие люди зарабатывают достаточно большой капитал с помощью Форекс. С помощью сайтов и статей опытные трейдеры и инвесторы передают свои знание и опыт новичкам,


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Банки будут защищены от должников

Банки будут защищены от должников

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Согласно новому законопроекту, касающемуся ипотечного кредитования, граждане Украины при оформлении кредита на жилье будут добровольно соглашаться на отчуждение этого жилья в случае невозможности платить по кредиту. Однако уже существующие на сегодняшний день проблемные вопросы по ипотечным


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Экономические новости Украины и мира.
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