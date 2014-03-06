Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева. «В 2:37 в дежурную часть Шевченковского Читать далее
Начальник ГУ Национальной полиции Киева направил письмо на имя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко с просьбой о предоставлении техники для уборки в Мариинском парке и на ул. Грушевского на месте разогнанного «Михомайдана» В документе отмечается, что Читать далее
Полиция задержала четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Как заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержание произвели 28 февраля, информирует «ДС». «Задержали Читать далее
В Киеве задержали организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров Хакера задержали 25 февраля, сообщили «ДС» в пресс-службе МВД. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на Читать далее
В Киеве полиция проводит доследственную проверку по факту событий на Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка и Российского центра науки и культуры Участники добровольческого движения ОУН провели акцию … В месте проведения акции находились Читать далее
Следить за безопасностью на мероприятиях, посвященных годовщине событий на Майдане, будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главка Читать далее
Полиция уверяет, что инцидент был трагической случайностью. В городе Феникс (штат Аризона, США) полицейский при свидетелях застрелил невооруженного мужчину, пишет USA Today. Как заявили в полиции, во вторник вечером офицер полиции подошел проверить подозрительный автомобиль в спальном Читать далее