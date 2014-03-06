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Все из: полиция

В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

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Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева. «В 2:37 в дежурную часть Шевченковского


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Киевская полиция просит Кличко прибрать за «Михомайданом»

Киевская полиция просит Кличко прибрать за «Михомайданом»

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Начальник ГУ Национальной полиции Киева направил письмо на имя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко с просьбой о предоставлении техники для уборки в Мариинском парке и на ул. Грушевского на месте разогнанного «Михомайдана» В документе отмечается, что


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Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

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Полиция задержала четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Как заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержание произвели 28 февраля, информирует «ДС». «Задержали


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Киевская полиция поймала хакера, которого ловили 30 стран мира

Киевская полиция поймала хакера, которого ловили 30 стран мира

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В Киеве задержали организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров Хакера задержали 25 февраля, сообщили «ДС» в пресс-службе МВД. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на


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Полиция уже расследует погромы в Киеве

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В Киеве полиция проводит доследственную проверку по факту событий на Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка и Российского центра науки и культуры Участники добровольческого движения ОУН провели акцию … В месте проведения акции находились


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В годовщину Майдана в центр Киева выведут несколько тысяч силовиков

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Следить за безопасностью на мероприятиях, посвященных годовщине событий на Майдане, будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главка


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В Аризоне полицейский застрелил чернокожего мужчину, который потянулся за таблетками

В Аризоне полицейский застрелил чернокожего мужчину, который потянулся за таблетками

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Полиция уверяет, что инцидент был трагической случайностью. В городе Феникс (штат Аризона, США) полицейский при свидетелях застрелил невооруженного мужчину, пишет USA Today. Как заявили в полиции, во вторник вечером офицер полиции подошел проверить подозрительный автомобиль в спальном


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