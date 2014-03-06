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Все из: Польша

В польском Минюсте заявили, что закон об ИНП заморожен не будет

В польском Минюсте заявили, что закон об ИНП заморожен не будет

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В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает «Польское радио». Отмечается, что в субботу, 24 февраля, израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению


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Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

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Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2


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Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

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После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе. И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый


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Миграционная служба не знает, кто доставил Саакашвили в Польшу

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Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу «ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС


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Конституционный суд Польши может прислушаться к украинцам относительно закона об ИНП

Конституционный суд Польши может прислушаться к украинцам относительно закона об ИНП

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Конституционный суд Польши может учесть некоторые доводы украинской стороны относительно закона об Институте национальной памяти. Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает «Укринформ». «Украинцы протестуют против изменений в закон


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Активисты в польском консульстве напомнили Варшаве о преступлениях против украинцев

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Несколько представителей «Черного комитета» вывесили плакат со списком преступлений Польши в отношении украинцев Плакат появился на информдоске консульства Польши в Украине, передает «ДС» со ссылкой на «Польское радио». На плакате изображены контуры Польши и Украины в


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Розенко намерен заставить поляков изменить "закон о бандеровцах"

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Украинский вице-премьер Павел Розенко намерен в Варшаве добиваться изменения скандального закона об Институте национальной памяти Польши Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает «ДС». «Безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности


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