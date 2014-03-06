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Все из: покушение

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

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Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина» Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член


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Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

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Полиция задержала четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Как заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержание произвели 28 февраля, информирует «ДС». «Задержали


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На мэра Феодосии в день города совершено покушение, он в реанимации

На мэра Феодосии в день города совершено покушение, он в реанимации

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В ночь на субботу неизвестные совершили покушение на мэра крымского города Феодосия Александра Бартенева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 57-летний градоначальник госпитализирован и находится в реанимации. «Покушение совершено сегодня ночью. Это был огнестрел. Бартенев в реанимации»,


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