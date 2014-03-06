В ночь на субботу неизвестные совершили покушение на мэра крымского города Феодосия Александра Бартенева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 57-летний градоначальник госпитализирован и находится в реанимации. «Покушение совершено сегодня ночью. Это был огнестрел. Бартенев в реанимации»,