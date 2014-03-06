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Все из: покупать

Детские кроссовки в интернет-магазине Kindo.ua

Детские кроссовки в интернет-магазине Kindo.ua

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Появление малыша в семье — это не только радость, это ещё масса забот и тяжёлый груз ответственности. Родители быстро в этом убедятся, когда ребёнок начинает расти, ведь нужно покупать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, шапочки, варежки,


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Украина будет покупать газ из Норвегии

Украина будет покупать газ из Норвегии

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Украина будет покупать норвежский газ. Контракт на поставку газа был подписан на минувшей неделе компанией «Нафтогаз Украины». Сообщение об этом было опубликовано интернет-изданием «Автограф» со ссылкой на источники, близкие к европейскому газовому рынку.


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Экономические новости Украины и мира.
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