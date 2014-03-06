17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Температура воздуха по всей Украине повысится к максимальным показателям уже на выходных, а дожди полностью прекратятся. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на пресс-конференции, передает корреспондентУкринформа. «Если сегодня в западных, северных и центральных Читать далее
В результате грозы и шквалистых порывов ветра в ночь со вторника на среду без света остались жители 141 населенного пункта в четырех областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. «В ночь с 18 на 19 Читать далее