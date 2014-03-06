Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "погода"

Все из: погода

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

Нет комментариев

17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел


Читать далее
Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Нет комментариев

Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


Читать далее
Жара вернется в Украину до конца недели

Жара вернется в Украину до конца недели

Нет комментариев

Температура воздуха по всей Украине повысится к максимальным показателям уже на выходных, а дожди полностью прекратятся. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на пресс-конференции, передает корреспондентУкринформа. «Если сегодня в западных, северных и центральных


Читать далее
Шторм ночью оставил без света жителей более 140 населенных пунктов

Шторм ночью оставил без света жителей более 140 населенных пунктов

Нет комментариев

В результате грозы и шквалистых порывов ветра в ночь со вторника на среду без света остались жители 141 населенного пункта в четырех областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. «В ночь с 18 на 19


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top