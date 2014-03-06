В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Соответствующее решение объявили по итогам Читать далее
Буквально вчера Украина получила первый долгожданный валютный транш от Международного валютного фонда в размере 3.2 миллиарда долларов США. Читать далее
Великобритания готова поддержать Украину финансово через программы МВФ и Евросоюза. Об этом сообщил Джордж Осборн, министр финансов Великобритании. Какую сумму собираются выплатить в качестве помощи, Осборн пока не сообщил. Но он отметил, что поддержка может быть Читать далее