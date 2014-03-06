Великобритания готова поддержать Украину финансово через программы МВФ и Евросоюза. Об этом сообщил Джордж Осборн, министр финансов Великобритании. Какую сумму собираются выплатить в качестве помощи, Осборн пока не сообщил. Но он отметил, что поддержка может быть