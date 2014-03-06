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Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро на программы секторальной бюджетной поддержки

Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро на программы секторальной бюджетной поддержки

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В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Соответствующее решение объявили по итогам


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Средства пойдут на поддержку госбюджета

Средства пойдут на поддержку госбюджета

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Буквально вчера Украина получила первый долгожданный валютный транш от Международного валютного фонда в размере 3.2 миллиарда долларов США.


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Финансовая поддержка для Укранины

Финансовая поддержка для Укранины

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Великобритания готова поддержать Украину финансово через программы МВФ и Евросоюза. Об этом сообщил Джордж Осборн, министр финансов Великобритании. Какую сумму собираются выплатить в качестве помощи, Осборн пока не сообщил. Но он отметил, что поддержка может быть


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