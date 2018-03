У «Мыстецького арсенала», где 28 февраля выступит на пресс-конференции президент Петр Порошенко, задержали двух активисток Femen Помимо журналистов, на улице Лаврской собрались люди с плакатами «Poroshenko is not my president», «Порошенко -вор», «Импичмент» и другими, передает