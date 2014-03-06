КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил президент страны Петр Порошенко. В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко встретился с Александром Абраменко, завоевавшим на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу Глава государства вручил спортсмену и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал Читать далее
Сюжет: Ситуация на Украине. Февраль 2018 (479) 16:2128.02.2018 (обновлено: 16:37 28.02.2018) 799113 КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство украинцев пока не ощутили позитивного эффекта реформ в стране, восстановление уровня жизни идет слишком Читать далее
У «Мыстецького арсенала», где 28 февраля выступит на пресс-конференции президент Петр Порошенко, задержали двух активисток Femen Помимо журналистов, на улице Лаврской собрались люди с плакатами «Poroshenko is not my president», «Порошенко -вор», «Импичмент» и другими, передает Читать далее
Сегодня в Оболонском районном суде Киева допросят по видеосвязи президента Украины Петра Порошенко Допрос будет проведен в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, информирует «ДС». 11:57 В зал заседаний Оболонского райсуда, где должен Читать далее
Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Большая часть разговора была посвящена ситуации на Донбассе, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства. Стороны обсудили состояние реализации Минских Читать далее