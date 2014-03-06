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Все из: Петр Порошенко

Экономия газа не навредит экономике Украины — Порошенко

Экономия газа не навредит экономике Украины — Порошенко

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил президент страны Петр Порошенко. В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью


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Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и ордер

Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и ордер

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Президент Украины Петр Порошенко встретился с Александром Абраменко, завоевавшим на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу Глава государства вручил спортсмену и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III


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Порошенко: Темпы роста украинской экономики недостаточны

Порошенко: Темпы роста украинской экономики недостаточны

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал


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Порошенко не устраивают «медленные» темпы восстановления экономики Украины

Порошенко не устраивают «медленные» темпы восстановления экономики Украины

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Сюжет: Ситуация на Украине. Февраль 2018 (479) 16:2128.02.2018 (обновлено: 16:37 28.02.2018) 799113 КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство украинцев пока не ощутили позитивного эффекта реформ в стране, восстановление уровня жизни идет слишком


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Две активистки Femen готовились атаковать Порошенко грудью на пресс-конференции

Две активистки Femen готовились атаковать Порошенко грудью на пресс-конференции

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У «Мыстецького арсенала», где 28 февраля выступит на пресс-конференции президент Петр Порошенко, задержали двух активисток Femen Помимо журналистов, на улице Лаврской собрались люди с плакатами «Poroshenko is not my president», «Порошенко -вор», «Импичмент» и другими, передает


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Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

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Сегодня в Оболонском районном суде Киева допросят по видеосвязи президента Украины Петра Порошенко Допрос будет проведен в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, информирует «ДС». 11:57 В зал заседаний Оболонского райсуда, где должен


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Порошенко созвонился с Меркель, чтобы поговорить о Донбассе

Порошенко созвонился с Меркель, чтобы поговорить о Донбассе

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Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Большая часть разговора была посвящена ситуации на Донбассе, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства. Стороны обсудили состояние реализации Минских


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