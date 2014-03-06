Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономического роста, который уже был достигнут, недостаточно для того, чтобы обеспечить ощутимый рост заработных плат и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 февраля, на пресс-конференции, а также опубликовал