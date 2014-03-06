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Все из: переговоры

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

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Народный депутат Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина» Переговоры касательно возможного объединения политсил «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» ведутся последние два года, однако договоренность до сих пор не достигнута. Об этом в эфире «Вечернего


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Генштаб анонсирует подписание протокола о полном прекращении огня на Донбассе

Генштаб анонсирует подписание протокола о полном прекращении огня на Донбассе

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Вчера в Донецке состоялась рабочая встреча представителей ОБСЕ, Украины, России и «военного руководства отдельных районов Донецкой области». Об этом сообщил и.о. начальника пресс-центра украинского Генерального штаба Владислав Селезнев. По информации представителя Генштаба, стороны договорились, что вскоре подпишут протокол


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Украина не отправит на переговоры в Минск официального представителя

Украина не отправит на переговоры в Минск официального представителя

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Невозможность отправки официальных представителей Украины вытекает из несуществования «ЛНР» и «ДНР» как официальных структур, считают в МИД Украины. Среди членов трехсторонней консультативной группы в Минске не может быть официального представителя украинской власти, сообщил посол по особым


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Лубкивский: переговоров в Минске не будет

Лубкивский: переговоров в Минске не будет

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По словам советника главы СБУ, проведение повторного заседания трехсторонней контактной группы в Минске исключено до выполнения предыдущих договоренностей Советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский исключает возможность проведения повторного заседание трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь)


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