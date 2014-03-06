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Все из: пенсия

Порошенко разрешил родственникам героев Небесной cотни досрочно выходить на пенсию

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8


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Пенсии украинцев будут переходить к родственникам по наследству

Пенсии украинцев будут переходить к родственникам по наследству

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Украинцы, согласно новой пенсионной реформе, смогут наследовать пенсии своих родственников в случае их смерти. Об этом заявил председатель правления пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный. «Все накопленные пенсионные активы, которые будут на персональном счете человека, который, к сожалению, может умереть


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Президент объяснил вето на разрешение женщинам выходить на пенсию в 55 лет

Президент объяснил вето на разрешение женщинам выходить на пенсию в 55 лет

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Президент Петр Порошенко ветировал изменение к закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которыми продолжалось до 2022 года действие нормы о возможности женщинам выходить на пенсию в 55 лет, из-за нехватки средств в госбюджете. Как отмечается на


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Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

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В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем


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В России увеличилось число бедняков

В России увеличилось число бедняков

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Количество российских жителей, доходы которых составляют сумму ниже прожиточного минимума, в 2013 году увеличилось почти на 300 тысяч — 16 млн человек (приблизительно 11,1% от всего числа населения), — об этом информируется в специальном пресс-релизе Росстата.


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Пенсию надо платить не по возрасту

Пенсию надо платить не по возрасту

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Президент организации «Наука за продление жизни» думает, что если человек будет в 70 лет чувствовать себя хорошо, то выплата пенсии ему не должна полагаться. 1 апреля в Министерстве финансов России предложили поднять пенсионный возраст. По рассказам


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Указ о пенсионных выплатах жителям Крыма

Указ о пенсионных выплатах жителям Крыма

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28 млрд. рублей будет необходимо на доплату пенсий жителям Крыма для их доведения до среднего российского уровня в текущем году, об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на объявление министра труда и соцразвития М. Топилина. Раньше премьер РФ


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