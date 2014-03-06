Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8 Читать далее
Украинцы, согласно новой пенсионной реформе, смогут наследовать пенсии своих родственников в случае их смерти. Об этом заявил председатель правления пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный. «Все накопленные пенсионные активы, которые будут на персональном счете человека, который, к сожалению, может умереть Читать далее
Президент Петр Порошенко ветировал изменение к закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которыми продолжалось до 2022 года действие нормы о возможности женщинам выходить на пенсию в 55 лет, из-за нехватки средств в госбюджете. Как отмечается на Читать далее
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем Читать далее
Количество российских жителей, доходы которых составляют сумму ниже прожиточного минимума, в 2013 году увеличилось почти на 300 тысяч — 16 млн человек (приблизительно 11,1% от всего числа населения), — об этом информируется в специальном пресс-релизе Росстата. Читать далее
Президент организации «Наука за продление жизни» думает, что если человек будет в 70 лет чувствовать себя хорошо, то выплата пенсии ему не должна полагаться. 1 апреля в Министерстве финансов России предложили поднять пенсионный возраст. По рассказам Читать далее
28 млрд. рублей будет необходимо на доплату пенсий жителям Крыма для их доведения до среднего российского уровня в текущем году, об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на объявление министра труда и соцразвития М. Топилина. Раньше премьер РФ Читать далее