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Все из: Павел Климкин

РосСМИ узнали, чем Климкин расстроил путинцев в Мюнхене

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В России обвинили Украину в том, что встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене была не очень результативной Об этом говорится в материале Коммерсанта, передает «ДС». По данным российского СМИ, договоренность о


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Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

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Министр подчеркнул, что украинские военные срочно нуждаются в дизельных двигателях, которыми оснащены большинство транспортных средств в зоне боевых действий Германия должна ускорить предоставление технической помощи Киеву в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом заявил


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﻿Верховная Рада и Европарламент ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза

﻿Верховная Рада и Европарламент ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза

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Верховная Рада Украины и Европарламент ратифицировали текст Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. За ратификацию этого документа отдали свои голоса 355 народных депутатов, против — 0, воздержались — 0 (из 381). При этом 26 депутатов не


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Климкин анонсировал очередной раунд минских переговоров

Климкин анонсировал очередной раунд минских переговоров

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В ближайшее время в Минске состоится очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. «В данное время обсуждается вопрос о проведении следующего раунда переговоров, я думаю, что они состоятся


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Россия намерена откорректировать текст Соглашения ассоциации Украина-ЕС в свою пользу

Россия намерена откорректировать текст Соглашения ассоциации Украина-ЕС в свою пользу

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К министерской встрече, которая состоится 12 сентября, Россия намерена внести предложения откорректировать базовое Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом и приложения к нему. Речь идет о конкретных поправках, которые должны быть внести в текст. Не


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Климкин: Порошенко одобрил решение о прекращении перемирия ради Украины

Климкин: Порошенко одобрил решение о прекращении перемирия ради Украины

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На дипломатическом фронте огонь никогда не прекращался Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение о прекращении перемирия на Донбассе было принято президентом ради Украины. «На дипломатическом фронте огонь никогда не прекращался. Президент одобрил решение


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Климкин заявляет, что договорился с Лавровым о поддержке мирного плана Порошенко и контроле границы

Климкин заявляет, что договорился с Лавровым о поддержке мирного плана Порошенко и контроле границы

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Новоназначенный министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в ходе телефонного разговора договорился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о поддержке мирного плана Президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе и контроле госграницы. Об этом говорится в сообщении


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