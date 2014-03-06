В России обвинили Украину в том, что встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене была не очень результативной Об этом говорится в материале Коммерсанта, передает «ДС». По данным российского СМИ, договоренность о Читать далее
Министр подчеркнул, что украинские военные срочно нуждаются в дизельных двигателях, которыми оснащены большинство транспортных средств в зоне боевых действий Германия должна ускорить предоставление технической помощи Киеву в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом заявил Читать далее
Верховная Рада Украины и Европарламент ратифицировали текст Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. За ратификацию этого документа отдали свои голоса 355 народных депутатов, против — 0, воздержались — 0 (из 381). При этом 26 депутатов не Читать далее
В ближайшее время в Минске состоится очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. «В данное время обсуждается вопрос о проведении следующего раунда переговоров, я думаю, что они состоятся Читать далее
К министерской встрече, которая состоится 12 сентября, Россия намерена внести предложения откорректировать базовое Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом и приложения к нему. Речь идет о конкретных поправках, которые должны быть внести в текст. Не Читать далее
На дипломатическом фронте огонь никогда не прекращался Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение о прекращении перемирия на Донбассе было принято президентом ради Украины. «На дипломатическом фронте огонь никогда не прекращался. Президент одобрил решение Читать далее
Новоназначенный министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в ходе телефонного разговора договорился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о поддержке мирного плана Президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе и контроле госграницы. Об этом говорится в сообщении Читать далее