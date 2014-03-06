Судьба движения, удивившего Украину с самого начала, едва ли более предсказуема, чем в ноябре Украинские антиправительственные протесты переваливают в седьмую неделю, без перспективы прорыва. Толпы на центральной киевской Площади Независимости, окрещенной Майданом, сократились. Участники настаивают, что