Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило законопроект «О внесении изменений в ЗУ «О политических партиях в Украине», в котором предлагает ограничить осуществление взносов на поддержку политических партий, сообщает пресс-служба НАПК. По словам председателя НАПК Натальи Читать далее
Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной Рады Александр Турчинов возглавили новую украинскую партию «Народный фронт». Соответствующее решение было принято в ходе первого этапа съезда партии в среду. Яценюк единогласно был избран главой политсовета партии, Турчинов — руководителем Центрального штаба Читать далее
Судьба движения, удивившего Украину с самого начала, едва ли более предсказуема, чем в ноябре Украинские антиправительственные протесты переваливают в седьмую неделю, без перспективы прорыва. Толпы на центральной киевской Площади Независимости, окрещенной Майданом, сократились. Участники настаивают, что Читать далее