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Все из: партия

НАПК хочет запретить анонимным лицам финансировать партии

НАПК хочет запретить анонимным лицам финансировать партии

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило законопроект «О внесении изменений в ЗУ «О политических партиях в Украине», в котором предлагает ограничить осуществление взносов на поддержку политических партий, сообщает пресс-служба НАПК. По словам председателя НАПК Натальи


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Яценюк и Турчинов возглавили новую партию «Народный фронт»

Яценюк и Турчинов возглавили новую партию «Народный фронт»

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Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной Рады Александр Турчинов возглавили новую украинскую партию «Народный фронт». Соответствующее решение было принято в ходе первого этапа съезда партии в среду. Яценюк единогласно был избран главой политсовета партии, Турчинов — руководителем Центрального штаба


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Ситуация в Украине глазами The Economist

Ситуация в Украине глазами The Economist

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Судьба движения, удивившего Украину с самого начала, едва ли более предсказуема, чем в ноябре Украинские антиправительственные протесты переваливают в седьмую неделю, без перспективы прорыва. Толпы на центральной киевской Площади Независимости, окрещенной Майданом, сократились. Участники настаивают, что


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Экономические новости Украины и мира.
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