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Все из: ОВГЗ

НБУ объяснил, почему обвалился курс доллара в Украине

НБУ объяснил, почему обвалился курс доллара в Украине

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Сегодня, 14:48 Просмотров: … Чурий отметил ряд факторов, которые оказали поддержку национальной валюте Фото: Pixabay Снижение курса доллара в Украине свидетельствует о смене неблагоприятных для гривни сезонных факторов на благоприятные. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины 


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Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривен

Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривен

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Украинскому Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 1,318 миллиарда гривен в ходе планового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале украинского финансового ведомства. По данным министерства, все денежные


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Минфин разместил 5-летние ОВГЗ на 1 млрд грн под 11,5%

Минфин разместил 5-летние ОВГЗ на 1 млрд грн под 11,5%

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Министерство финансов Украины сегодня, 4 марта 2014 г., разместило плановые долгосрочные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства. ОВГЗ размещены под 11,50% со сроком обращения 1820 дней. Облигации должны быть


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Фондовый рынок монополизирован с целью создания европейских правил торгов

Фондовый рынок монополизирован с целью создания европейских правил торгов

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Фондовый рынок пережил самую масштабную реформу инфраструктуры с момента ее создания в 1990-е годы. Государство монополизировало учет ценных бумаг и расчет операций по ним, передав Национальному банку контроль над ключевыми игроками. Год понадобился чиновникам для построения


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Что будет с гривной в сентябре?

Что будет с гривной в сентябре?

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Привлекать валюту на внешних рынках украинскому правительству стало невыгодно из-за возросшей стоимости заимствований. Поэтому покрыть потребность в валюте Минфин пытается за счет валютных облигаций госзайма (ОВГЗ). Но во II половине 2013 года министерство не сможет размещать


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