Сегодня, 14:48 Просмотров: … Чурий отметил ряд факторов, которые оказали поддержку национальной валюте Фото: Pixabay Снижение курса доллара в Украине свидетельствует о смене неблагоприятных для гривни сезонных факторов на благоприятные. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Читать далее
Украинскому Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 1,318 миллиарда гривен в ходе планового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале украинского финансового ведомства. По данным министерства, все денежные Читать далее
Министерство финансов Украины сегодня, 4 марта 2014 г., разместило плановые долгосрочные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства. ОВГЗ размещены под 11,50% со сроком обращения 1820 дней. Облигации должны быть Читать далее
Фондовый рынок пережил самую масштабную реформу инфраструктуры с момента ее создания в 1990-е годы. Государство монополизировало учет ценных бумаг и расчет операций по ним, передав Национальному банку контроль над ключевыми игроками. Год понадобился чиновникам для построения Читать далее
Привлекать валюту на внешних рынках украинскому правительству стало невыгодно из-за возросшей стоимости заимствований. Поэтому покрыть потребность в валюте Минфин пытается за счет валютных облигаций госзайма (ОВГЗ). Но во II половине 2013 года министерство не сможет размещать Читать далее