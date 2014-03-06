Украинскому Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 1,318 миллиарда гривен в ходе планового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале украинского финансового ведомства. По данным министерства, все денежные