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Все из: отставка

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

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Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал


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Глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку

Глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку

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Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление о своем уходе с поста главы НБУ. Об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции. Других изменений в правлении НБУ пока не планируется. По словам Гонтаревой, она готова покинуть должность


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Оппозиция осенью снова поднимет вопрос об отставке Азарова

Оппозиция осенью снова поднимет вопрос об отставке Азарова

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Украинские оппозиционные фракции «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» хотят начать осеннюю сессию парламента с рассмотрения вопроса о вотуме недоверия правительству Николая Азарова, заявила в эфире украинского телеканала ICTV народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко. «В сентябре месяца три оппозиционные силы


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