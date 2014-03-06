Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал Читать далее
Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление о своем уходе с поста главы НБУ. Об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции. Других изменений в правлении НБУ пока не планируется. По словам Гонтаревой, она готова покинуть должность Читать далее
Украинские оппозиционные фракции «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» хотят начать осеннюю сессию парламента с рассмотрения вопроса о вотуме недоверия правительству Николая Азарова, заявила в эфире украинского телеканала ICTV народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко. «В сентябре месяца три оппозиционные силы Читать далее