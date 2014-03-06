Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление о своем уходе с поста главы НБУ. Об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции. Других изменений в правлении НБУ пока не планируется. По словам Гонтаревой, она готова покинуть должность