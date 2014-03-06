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Все из: Ощадбанк

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

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22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65


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Fitch констатирует неизбежность дефолта ПриватБанка и Ощадбанка

Fitch констатирует неизбежность дефолта ПриватБанка и Ощадбанка

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Дефолт двух банков по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным». Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ПриватБанка Игоря Коломойского и государственного Ощадбанка с уровня ССС и СС до преддефолтного С. «Понижение долгосрочных рейтингов


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Fitch: Два государственных банка Украины находится на грани дефолта

Fitch: Два государственных банка Украины находится на грани дефолта

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Два крупных государственных банка нашей страны находятся на грани дефолта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В частности, эксперты агентства понизили долговременные кредитные рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» в


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Ощадбанк за 2013 год заработал 679 млн гривень и немного о президенте официальный поставщика Московского Кремля Корпорация «СОЮЗ» Сергее Васильеве

Ощадбанк за 2013 год заработал 679 млн гривень и немного о президенте официальный поставщика Московского Кремля Корпорация «СОЮЗ» Сергее Васильеве

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Уровень прибыли государственного предприятия Ощадбанк в прошлом году составил 678,784 млн грн, что на 20% более, чем аналогичная прибыль 2 года назад.


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Украинские банки за год закрыли почти 500 отделений

Украинские банки за год закрыли почти 500 отделений

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Количество банковских подразделений с начала текущего года уменьшилось на 2,6% или 498 подразделений, и составило 19,4 тыс. единиц. Как сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), это произошло в результате оптимизации деятельности отдельных банков и


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Гривня продолжает падать второй день подряд

Гривня продолжает падать второй день подряд

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Курс продажи долларов на наличном рынке в центре Киева сегодня продолжил расти. В отдельных случаях курс достигает отметки 8,2790 грн/$1. По самой низкой стоимости американскую валюту продает государственный Ощадбанк — 8,2300 грн/$1. Курс покупки тут составляет


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«Ощадбанк» подготовился к «тесту» заранее

«Ощадбанк» подготовился к «тесту» заранее

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Вкладчики отреагировали на последние события в стране «тестированием» банковской системы, к которому «Ощадбанк» оказался готов. Об этом заявил журналистам заместитель главы правления ПАТ «Ощадбанк» Антон Тютюн. «Остатки на коррсчетах не изменились. Мы успели «прочистить» свои активы,


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