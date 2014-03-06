22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65 Читать далее
Дефолт двух банков по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным». Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ПриватБанка Игоря Коломойского и государственного Ощадбанка с уровня ССС и СС до преддефолтного С. «Понижение долгосрочных рейтингов Читать далее
Два крупных государственных банка нашей страны находятся на грани дефолта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В частности, эксперты агентства понизили долговременные кредитные рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» в Читать далее
Уровень прибыли государственного предприятия Ощадбанк в прошлом году составил 678,784 млн грн, что на 20% более, чем аналогичная прибыль 2 года назад. Читать далее
Количество банковских подразделений с начала текущего года уменьшилось на 2,6% или 498 подразделений, и составило 19,4 тыс. единиц. Как сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), это произошло в результате оптимизации деятельности отдельных банков и Читать далее
Курс продажи долларов на наличном рынке в центре Киева сегодня продолжил расти. В отдельных случаях курс достигает отметки 8,2790 грн/$1. По самой низкой стоимости американскую валюту продает государственный Ощадбанк — 8,2300 грн/$1. Курс покупки тут составляет Читать далее
Вкладчики отреагировали на последние события в стране «тестированием» банковской системы, к которому «Ощадбанк» оказался готов. Об этом заявил журналистам заместитель главы правления ПАТ «Ощадбанк» Антон Тютюн. «Остатки на коррсчетах не изменились. Мы успели «прочистить» свои активы, Читать далее