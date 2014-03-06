Дефолт двух банков по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным». Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ПриватБанка Игоря Коломойского и государственного Ощадбанка с уровня ССС и СС до преддефолтного С. «Понижение долгосрочных рейтингов