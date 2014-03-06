Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую