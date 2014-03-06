Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую Читать далее
Санкции, введенные со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии против концерна «Калашников», который входит в государственную корпорацию «Ростех», закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в отчете предприятия за четвертый квартал 2017 года. Читать далее
Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете США на новый финансовый год, который, среди прочего, предусматривает финансирование поставок летального оружия Украине. Согласно информации из администрации президента Соединенных Штатов, Барак Обама намерен его ветировать. Об этом пишет Читать далее
В понедельник, 30 марта, в Киев прибывает делегация конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти. Как сообщило Радио Свобода, ожидается, что целью Читать далее
Палата представителей американского конгресса во вторник приняла резолюцию с рекомендацией к президенту США одобрить поставки вооружений в Украину. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что в этом случае парламент должен вернуть президенту право вводить войска Читать далее
Нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект №2828 «Акт в поддержку свободы Украины — 2014». Об этом в Facebook написала глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко. «Теперь дело за Обамой! Наше следующее задание Читать далее
По словам представителя альянса, такие вопросы страны-участницы альянса должны решать в индивидуальном порядке НАТО не намерено поставлять оружие на Украину. На решение альянса не повлияют даже соответствующие просьбы Киева, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на собственные источники в военной Читать далее