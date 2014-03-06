Ностальгирующие по совку украинцы не чувствуют себя дома в свободной Украине Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя результаты недавнего соцопроса, передает «ДС». «30% украинцев, до сих пор ностальгируют по СССР Читать далее
88% населения Украины считает, что в большинстве сфер жизни положение в стране существенно ухудшилось Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Читать далее
«Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Оппозиционный блок», Всеукраинское объединение «Батьківщина» и «Самопомощь» проходят в Раду по опросу Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Так, за «Блок Петра Порошенко» Читать далее
Компания Pew Research, которая базируется на исследованиях в области изучения потребительской ситуации в странах мира, официально подала информацию относительно недовольства граждан стран развитием своей экономики с их прогнозами на будущее. По результатам исследования на первом месте Читать далее
Фонд «Демократические инициативы им. И.Кучерива» и центр имени Разумкова провели общенациональный опрос, который показал интересные данные. Украинское общество доверяет только трём социальным институциям – церкви, Вооружённым силам и средствам массовой информации. Данные исследований показывают, что церкви совершенно Читать далее