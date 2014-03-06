Ностальгирующие по совку украинцы не чувствуют себя дома в свободной Украине Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя результаты недавнего соцопроса, передает «ДС». «30% украинцев, до сих пор ностальгируют по СССР