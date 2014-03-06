Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине Читать далее
Не являемся ли мы свидетелями начала конца продолжительного и тиранического господства нефти? На фоне сумятицы в двух крупнейших нефтедобывающих регионах — в России и в Персидском заливе — цена на нефть упала со 110 долларов, какой Читать далее
По данным агентства Bloomberg, на 11:27 мск январские фьючеры на нефть марки Brent торговались уже на отметке 78,6 доллара за баррель (минус 1 процент), а нефть сорта WTI со сроками поставок в декабре продавалась за 75,2 Читать далее
Организация стран-экспортеров нефти планирует выделение дополнительных объемов нефти для Ирана, Ливии и Ирака. Такая информация прозвучала из уст генерального секретаря ОПЕК Абдалла аль-Бадри. Обсуждение новой квоты для Ирака начнется не ранее следующего года, а вот что Читать далее