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Все из: ООН

МИД: РФ может затягивать рассмотрение дела Украины по Конвенции ООН по морскому праву

МИД: РФ может затягивать рассмотрение дела Украины по Конвенции ООН по морскому праву

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Елена Зеркаль Из открытых источников Российская Федерация может затягивать рассмотрение дела Украины в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире


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Порошенко и генсек ООН утвердили главную задачу миротворцев на Донбассе

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Главной задачей будущей миссии «голубых касок» на Донбассе должно стать обеспечение полного мира Об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу


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Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

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Петр Порошенко и Антониу Гутерриш Официальное интернет-представительство Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы


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Меркель назвала потоки беженцев глобальной проблемой

Меркель назвала потоки беженцев глобальной проблемой

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением перед бундестагом. Меркель проинформировала о результатах саммита Евросоюза по проблемам беженцев, прошедшем накануне в Брюсселе, и своем участии в саммите ООН по устойчивому развитию, который начнется в Нью-Йорке.


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ООН: Ливии угрожает полномасштабная гражданская война

ООН: Ливии угрожает полномасштабная гражданская война

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Ливии угрожает полномасштабная гражданская война. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). В ООН раскритиковали удары ВВС Ливии по городу Мисурата, являющемуся одним из оплотов исламистов. «МООНПЛ призывает


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Квасьневский признал, что в Польше была тюрьма ЦРУ

Квасьневский признал, что в Польше была тюрьма ЦРУ

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский впервые открыто признал, что на территории страны работала секретная тюрьма ЦРУ, где допрашивали подозреваемых в терроризме. По некоторым данным, это учреждение функционировало на протяжении 2002-2003 годов — в ходе второго президентского срока


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На Донбассе закрылись 40 тысяч предприятий

На Донбассе закрылись 40 тысяч предприятий

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Примерно 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, осуществлявших деятельность на территории Луганской и Донецкой областей, прекратили свою работу из-за боевых действий. Остановка этих предприятий привела к тому, что несколько десятков тысяч человек, работавших на этих


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