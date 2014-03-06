Елена Зеркаль Из открытых источников Российская Федерация может затягивать рассмотрение дела Украины в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире Читать далее
Главной задачей будущей миссии «голубых касок» на Донбассе должно стать обеспечение полного мира Об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Читать далее
Петр Порошенко и Антониу Гутерриш Официальное интернет-представительство Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы Читать далее
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением перед бундестагом. Меркель проинформировала о результатах саммита Евросоюза по проблемам беженцев, прошедшем накануне в Брюсселе, и своем участии в саммите ООН по устойчивому развитию, который начнется в Нью-Йорке. Читать далее
Ливии угрожает полномасштабная гражданская война. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). В ООН раскритиковали удары ВВС Ливии по городу Мисурата, являющемуся одним из оплотов исламистов. «МООНПЛ призывает Читать далее
Экс-президент Польши Александр Квасьневский впервые открыто признал, что на территории страны работала секретная тюрьма ЦРУ, где допрашивали подозреваемых в терроризме. По некоторым данным, это учреждение функционировало на протяжении 2002-2003 годов — в ходе второго президентского срока Читать далее
Примерно 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, осуществлявших деятельность на территории Луганской и Донецкой областей, прекратили свою работу из-за боевых действий. Остановка этих предприятий привела к тому, что несколько десятков тысяч человек, работавших на этих Читать далее