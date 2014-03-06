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Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

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08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ  и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.


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Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net

Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net

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Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать. Ещё


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Онлайн-кинотеатр onlainfilm

Онлайн-кинотеатр onlainfilm

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Если вы заядлый киноман, коллекция которого исчисляется сотнями дисков, вы всегда ищете что-то новое. Если вы любите расслабиться и посмотреть фильм после длинного трудового дня, но не хотите утруждать себя бесконечными поисками, то просмотр фильмов онлайн


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Интересные фильмы на любой вкус

Интересные фильмы на любой вкус

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Случалось ли вам огорчаться из-за того, что неотложные дела не позволяли вам посмотреть по телевизору фильм, который вы так долго ждали? Но теперь подобная ситуация не доставит вам никаких неприятных эмоций: если у вас есть выход


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Оформление микрозайма онлайн

Оформление микрозайма онлайн

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Наверняка многие бывали в ситуациях, когда на приобретение желанного товара в рамках какой-либо скоротечной акции не хватало пары тысяч рублей. Казалось бы, решением такой проблемы может стать оформление кредита в банке, но ту есть весомый недостаток.


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Правительство определилось с мерами помощи бизнесу

Правительство определилось с мерами помощи бизнесу

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Государство окажет помощь бизнесу РФ в случае кризиса либо жестких санкций со стороны ЕС и США. Эту информацию 21-го марта нынешнего года сообщает издательство «Ведомости», сославшись на министра финансов А. Силуанова и министра по экономразвитию А.


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Выпуск водки и коньяка в РФ упал на треть

Выпуск водки и коньяка в РФ упал на треть

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РФ в январе 2014-го сократила выпуск водки на 29%, если сравнивать с таким же периодом 2013-го до 2,2 млн декалитров, пишется в пресс-релизе Росстата. Изготовление коньяка уменьшилось до 284 тыс. декалитров на 33,4%. Стоит отметить, что


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Экономические новости Украины и мира.
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