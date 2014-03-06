Госдеп США опубликовал памятку для американцев, отправляющихся на Олимпиаду в Сочи. Российские депутаты назвали предупреждение «дешевым трюком» На сайте Госдепартамента США опубликовали памятку, в которой говорится об опасностях, подстерегающих американцев в России. Брошюру выпустили в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи.