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Все из: олимпиада

Украина опередила Россию в медальном зачете Олимпиады

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Сегодня, 18 февраля, в Пхенчхане прошел девятый день Олимпийских игр-2018 Мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете. Фристайлист Илья Буров выиграл «бронзу» в лыжной


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Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2018

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В воскресенье, 18 февраля, Украинец Абраменко выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в мужской лыжной акробатике Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно выполнил свой прыжок и получил от судей оценку 128.51 балла, завоевав для Украины первую золотую медаль,


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Российских депутатов возмутила памятка Госдепа США для американцев, едущих в Сочи

Российских депутатов возмутила памятка Госдепа США для американцев, едущих в Сочи

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Госдеп США опубликовал памятку для американцев, отправляющихся на Олимпиаду в Сочи. Российские депутаты назвали предупреждение «дешевым трюком» На сайте Госдепартамента США опубликовали памятку, в которой говорится об опасностях, подстерегающих американцев в России. Брошюру выпустили в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи.


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