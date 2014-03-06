Сегодня, 18 февраля, в Пхенчхане прошел девятый день Олимпийских игр-2018 Мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете. Фристайлист Илья Буров выиграл «бронзу» в лыжной Читать далее
В воскресенье, 18 февраля, Украинец Абраменко выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в мужской лыжной акробатике Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно выполнил свой прыжок и получил от судей оценку 128.51 балла, завоевав для Украины первую золотую медаль, Читать далее
Госдеп США опубликовал памятку для американцев, отправляющихся на Олимпиаду в Сочи. Российские депутаты назвали предупреждение «дешевым трюком» На сайте Госдепартамента США опубликовали памятку, в которой говорится об опасностях, подстерегающих американцев в России. Брошюру выпустили в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи. Читать далее