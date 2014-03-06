Прокуратура Одесской области до сих пор не сообщила о подозрении ни одному из депутатов Одесского горсовета, которые в прошлом году проголосовали за возвращение советских названий улицам города Об этом говорится в официальном ответе на запрос журналистов»Слідство.Інфо»,