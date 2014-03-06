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Все из: Одесса

Саакашвили заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы

Саакашвили заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы

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Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,


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В Одессе прокуратура «похоронила» дело о возвращении улицам «совковых» названий

В Одессе прокуратура «похоронила» дело о возвращении улицам «совковых» названий

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Прокуратура Одесской области до сих пор не сообщила о подозрении ни одному из депутатов Одесского горсовета, которые в прошлом году проголосовали за возвращение советских названий улицам города Об этом говорится в официальном ответе на запрос журналистов»Слідство.Інфо»,


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Задержали заместителя мэра Одессы

Задержали заместителя мэра Одессы

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Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши


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Крымские вина переехали в Одессу

Крымские вина переехали в Одессу

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Уже не первый день одесситы приятно удивляются тому, что на прилавках местных супермаркетов наблюдается огромный ассортимент вин, которые раньше производились на Крымском полуострове. Как оказалось, ничего удивительного в этом нет.


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В Одессе выбросился из окна старший прокурор района

В Одессе выбросился из окна старший прокурор района

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Старший прокурор одного из районов Одессы выбросился из окна своей квартиры. В Одессе сотрудник прокуратуры совершил самоубийство, выбросившись из окна собственной квартиры. Об этом сообщил «7 канал«. В прокуратуре уже подтвердили факт смерти сотрудника, но говорить о каких-либо


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Одесские националисты сообщили о захвате актера Алексея Панина

Одесские националисты сообщили о захвате актера Алексея Панина

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Один из одесских националистов сообщил, что вместе с единомышленниками передал российского актера Алексея Панина Службе безопасности Украины. «Всем жаждущим крови и распятия Панина… Вы можете лично это сделать, он еще в Одессе. Мы сделали то, что


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Мощный взрыв произошел в офисном здании в центре Одессы

Мощный взрыв произошел в офисном здании в центре Одессы

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В Одессе выясняют обстоятельства взрыва, который прогремел в офисе волонтёров, собиравших пожертвования для силовиков — участников операции в Донбассе. Всё случилось этой ночью — людей в здании в тот момент не было, только поэтому в результате


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