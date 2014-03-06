Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
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Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
Прокуратура Одесской области до сих пор не сообщила о подозрении ни одному из депутатов Одесского горсовета, которые в прошлом году проголосовали за возвращение советских названий улицам города Об этом говорится в официальном ответе на запрос журналистов»Слідство.Інфо»,
Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши
Уже не первый день одесситы приятно удивляются тому, что на прилавках местных супермаркетов наблюдается огромный ассортимент вин, которые раньше производились на Крымском полуострове. Как оказалось, ничего удивительного в этом нет.
Старший прокурор одного из районов Одессы выбросился из окна своей квартиры. В Одессе сотрудник прокуратуры совершил самоубийство, выбросившись из окна собственной квартиры. Об этом сообщил «7 канал«. В прокуратуре уже подтвердили факт смерти сотрудника, но говорить о каких-либо
Один из одесских националистов сообщил, что вместе с единомышленниками передал российского актера Алексея Панина Службе безопасности Украины. «Всем жаждущим крови и распятия Панина… Вы можете лично это сделать, он еще в Одессе. Мы сделали то, что
В Одессе выясняют обстоятельства взрыва, который прогремел в офисе волонтёров, собиравших пожертвования для силовиков — участников операции в Донбассе. Всё случилось этой ночью — людей в здании в тот момент не было, только поэтому в результате