ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее
Петр Порошенко назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 26 октября. По итогам выборов он хочет получить контроль над новым парламентом. Как и ожидалось, за месяц, прошедший после распада правящей коалиции в парламенте никто из политических Читать далее
Судьба движения, удивившего Украину с самого начала, едва ли более предсказуема, чем в ноябре Украинские антиправительственные протесты переваливают в седьмую неделю, без перспективы прорыва. Толпы на центральной киевской Площади Независимости, окрещенной Майданом, сократились. Участники настаивают, что Читать далее
Часть курсантов столичной академии МВД отказались действовать в интересах власти на Майдане. По информации отца одного из курсантов, руководство академии отдало под трибунал 65 «отказников». Подробностей пока нет. Об этом сообщают активисты в соцсетях: Коллеги, друзья, Читать далее