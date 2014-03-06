Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС». По его мнению, пока нет признаков перелома в