В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Читать далее
Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулировании конфликта в Донбассе Тони Фриш встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Читать далее
Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС». По его мнению, пока нет признаков перелома в Читать далее
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич примет личное участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Я решил 21 июля лично принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы «, Читать далее
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич резко осудил применение силы и призвал все стороны в Украине использовать максимальную сдержанность. «Цикл насилия со смертельным исходом и дальнейшая эскалация военных действий в зоне конфликта на Донбассе Читать далее
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении, Читать далее
Новые кадры для подразделений МВД Украины глава ведомства намерен искать среди бойцов территориальных батальонов. Сотрудников МВД Украины после реформы ведомства будут набирать из рядов бойцов добровольческих батальонов, в частности, Айдара и Донбасса. Об этом заявил в Читать далее