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Все из: ОБСЕ

У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

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В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила


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Координатор ОБСЕ в Минске тайно встречался с Сурковым

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Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулировании конфликта в Донбассе Тони Фриш встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина


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Тишину на Донбассе используют для подготовки к бою, — ОБСЕ

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Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС». По его мнению, пока нет признаков перелома в


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Глава ОБСЕ намерен лично участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы 21 июля

Глава ОБСЕ намерен лично участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы 21 июля

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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич примет личное участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Я решил 21 июля лично принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы «,


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Председатель ОБСЕ призывает все стороны конфликта в Украине работать в направлении достижения прекращения огня

Председатель ОБСЕ призывает все стороны конфликта в Украине работать в направлении достижения прекращения огня

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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич резко осудил применение силы и призвал все стороны в Украине использовать максимальную сдержанность. «Цикл насилия со смертельным исходом и дальнейшая эскалация военных действий в зоне конфликта на Донбассе


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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении,


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МВД планирует набирать в милицию бойцов батальонов Айдар и Донбасс

МВД планирует набирать в милицию бойцов батальонов Айдар и Донбасс

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Новые кадры для подразделений МВД Украины глава ведомства намерен искать среди бойцов территориальных батальонов. Сотрудников МВД Украины после реформы ведомства будут набирать из рядов бойцов добровольческих батальонов, в частности, Айдара и Донбасса. Об этом заявил в


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