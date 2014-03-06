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Все из: оборона

Железные ежи эстонской политики. Таллин отрепетирует всеобщую мобилизацию

Железные ежи эстонской политики. Таллин отрепетирует всеобщую мобилизацию

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10:0024.02.2018 (обновлено: 13:23 24.02.2018) 3084383 Все, больше никаких «Стальных кулаков», «Медных лбов» и «Чугунных…» э-э-э… «спин». Жители Прибалтики уже достаточно запуганы учениями с грозными названиями. Теперь в ход пошли милые зверюшки. Для начала ежики. Потом, наверное,


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Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020

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Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы Depo.Власть Сегодня 14:28 ФОТО: depo.ua Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал. «Планировать государственный оборонный заказ на три года мы


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Действия России против Украины побудили Польшу изменить закон об оборон

Действия России против Украины побудили Польшу изменить закон об оборон

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В Польше планируют внести законодательные изменения об обороне страны в военный период. Соответствующий президентский законопроект направлен на рассмотрение Сейма. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Станислав Козей, информирует РАР. «На сегодня понятие войны


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