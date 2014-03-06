Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы Depo.Власть Сегодня 14:28 ФОТО: depo.ua Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал. «Планировать государственный оборонный заказ на три года мы