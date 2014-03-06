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Все из: НПЗ

Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

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Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН По их данным, потери основных фондов страны


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Украина может выкупить у Роснефти Лисичанский НПЗ

Украина может выкупить у Роснефти Лисичанский НПЗ

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По словам президента Украины, на сегодня идут переговоры о выкупе у россиян 50% акций предприятия Украина ведет переговоры о выкупе у российской компании Роснефть Лисичанского НПЗ. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент Украины Виктор Янукович. «Мы


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Украина значительно сократила производство топлива

Украина значительно сократила производство топлива

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За 9 месяцев украинские нефтепереработчики выпустили чуть более 1,4 млн тонн светлых нефтепродуктов. Отметим, что поставки нефтяного сырья на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины и Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в январе-сентябре текущего года сократились на 27,5% по


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Украинцев «зальют» отечественным бензином

Украинцев «зальют» отечественным бензином

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Доля бензина и дизельного топлива, произведенного на украинских заводах в 2014 году, может составить 60% от всей «горючки». По информации консалтинговой группы «А-95», после запуска украинских нефтеперерабатывающих заводов, доля отечественного топлива на рынке приблизится к отметке


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Останавливается предпоследний нефтеперерабатывающий завод

Останавливается предпоследний нефтеперерабатывающий завод

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Предприятие в Шебелинске пострадает от запрета низкопробного бензина. С первого июля будет остановлен Шебелинский газоперерабатывающий завод (занимающийся в том числе переработкой нефти). Предприятие, которое выпускает нефтепродукты устаревших стандартов Евро-2 и Евро-3, будет вынуждено пойти на такой


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Правительство может ввести ежегодную квоту на импорт нефтепродуктов на уровне 2 млн т бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива

Правительство может ввести ежегодную квоту на импорт нефтепродуктов на уровне 2 млн т бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива

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Кабинет министров Украины рассматривает предложение о введении ежегодной квоты по импорту нефтепродуктов около 2 млн т бензина и 1,5 млн т дизельного топлива. Об этом изданию «Коммерсант-Украина» сообщил источник в Минэнерго, передает наш сайт. Как рассказал


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