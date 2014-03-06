Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1. Источник: ИНП РАН «Новая нормальность» –
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Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1. Источник: ИНП РАН «Новая нормальность» –
Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить
Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости Темпы роста российской
Сможет ли новое правительство преодолеть стагнацию? Фото Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images Период стагнации в России длится уже десять лет. Страна попала в экономическую ловушку: неблагоприятные внешние факторы усугубляются внутренней