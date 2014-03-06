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Все из: Независимая газета

Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

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Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1. Источник: ИНП РАН «Новая нормальность» –


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Россия погружается в газовые и молочные войны

Россия погружается в газовые и молочные войны

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Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить


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Прогноз удручающей стабильности

Прогноз удручающей стабильности

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Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости Темпы роста российской


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Россия уже 10 лет не может выбраться из экономической ловушки

Россия уже 10 лет не может выбраться из экономической ловушки

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Сможет ли новое правительство преодолеть стагнацию? Фото Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images Период стагнации в России длится уже десять лет. Страна попала в экономическую ловушку: неблагоприятные внешние факторы усугубляются внутренней


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