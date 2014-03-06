Генеральная прокуратура готовит документы на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов по так называемому делу «вышек Бойко» Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украины». По его словам, буквально неделю Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных народных депутатов. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1». «Мне известны факты, которые на сегодня находятся под следствием ГПУ и я жду, что в ближайшее время Читать далее
Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман высказался за отмену депутатской неприкосновенности, отметив при этом необходимость изменения конституции Украины. Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман заявил, что поддерживает идею отмены депутатской неприкосновенности и предлагает определиться с конституционной процедурой рассмотрения Читать далее