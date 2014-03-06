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Все из: неприкосновенность

"Вышки Бойко": ГПУ хочет лишить неприкосновенности нескольких нардепов

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Генеральная прокуратура готовит документы на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов по так называемому делу «вышек Бойко» Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украины». По его словам, буквально неделю


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Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных нардепов

Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных нардепов

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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных народных депутатов. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1». «Мне известны факты, которые на сегодня находятся под следствием ГПУ и я жду, что в ближайшее время


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Владимир Гройсман предложил определить отмену депутатской неприкосновенности

Владимир Гройсман предложил определить отмену депутатской неприкосновенности

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Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман высказался за отмену депутатской неприкосновенности, отметив при этом необходимость изменения конституции Украины. Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман заявил, что поддерживает идею отмены депутатской неприкосновенности и предлагает определиться с конституционной процедурой рассмотрения


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