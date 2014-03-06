Президент Украины Петр Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных народных депутатов. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1». «Мне известны факты, которые на сегодня находятся под следствием ГПУ и я жду, что в ближайшее время