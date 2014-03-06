Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.