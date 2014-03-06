Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее
17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине Читать далее
Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН По их данным, потери основных фондов страны Читать далее
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на нефть стабилизировались во вторник в ожидании данных о запасах энергоносителей в США. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по московскому времни снизились в цене Читать далее
Аукционный комитет по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа 23 января принял решение провести первый биржевый аукцион по продаже нефти и газа 31 января. Об этом сообщают в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины». Читать далее