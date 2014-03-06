ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Рынок недвижимости Днепропетровска, как и большинства других городов Украины, может развиваться по двум сценариям в следующем году. Анна Гребнева, эксперт в сфере недвижимости, сообщила следующее: «Есть два варианта развития событий в случае дальнейшего падения национальной валюты.
Продажи жилой недвижимости в Киеве в январе-октябре сократились на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за экономической и политической нестабильности в стране. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. «Продажи упали… где-то