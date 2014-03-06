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Все из: недвижимость

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Недвижимость в Днепропетровске может значительно упасть в цене в 2015 году

Недвижимость в Днепропетровске может значительно упасть в цене в 2015 году

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Рынок недвижимости Днепропетровска, как и большинства других городов Украины, может развиваться по двум сценариям в следующем году. Анна Гребнева, эксперт в сфере недвижимости, сообщила следующее: «Есть два варианта развития событий в случае дальнейшего падения национальной валюты.


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В Киеве продажи жилья упали на 30-50%

В Киеве продажи жилья упали на 30-50%

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Продажи жилой недвижимости в Киеве в январе-октябре сократились на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за экономической и политической нестабильности в стране. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. «Продажи упали… где-то


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