Фото из открытых источников Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля почтил память Героев Небесной Сотни Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает «ДС». Порошенко вместе с супругой поклонились погибшим у креста на Аллее Героев Небесной Сотни Читать далее
Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду». Выводы экспертов Читать далее