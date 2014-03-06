Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду». Выводы экспертов