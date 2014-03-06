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Все из: небесная сотня

Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили Нигояна и Жизневского

Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили Нигояна и Жизневского

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Фото из открытых источников Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.


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Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни (ФОТО)

Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни (ФОТО)

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Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля почтил память Героев Небесной Сотни Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает «ДС». Порошенко вместе с супругой поклонились погибшим у креста на Аллее Героев Небесной Сотни


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Адвокаты "беркутовцев" винят майдановцев в гибели Небесной сотни, прокурор

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Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду». Выводы экспертов


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