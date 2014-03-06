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Все из: НДС

Чему Украина может научиться у Турции в сфере малого и среднего бизнеса

Чему Украина может научиться у Турции в сфере малого и среднего бизнеса

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Из открытых источников Очень часто, когда описывают бизнес в Турции, хвалят именно ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса


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Налоговая реформа Кабмина принята за основу в Раде

Налоговая реформа Кабмина принята за основу в Раде

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Правительственные изменения в Налоговый кодекс приняты с учетом предложений профильного налогового Комитета — исключить из проекта спецсчета НДС и «30% налог» на большие расходы. Верховная Рада Украины приняла за основу налоговую реформу Кабмина. За правительственный проект


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Плательщики НДС будут открывать счета для электронного обслуживания в Госказначестве

Плательщики НДС будут открывать счета для электронного обслуживания в Госказначестве

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Кабинет министров Украины утвердил порядок электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и определил, что счета плательщиков в системе электронного администрирования НДС будут открываться в Государственной казначейской службе Украины (Госказначейство). Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №


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Украина согласовала с МВФ выпуск облигаций почти на 10 миллиардов

Украина согласовала с МВФ выпуск облигаций почти на 10 миллиардов

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Украина и Международный валютный фонд согласовали возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в счет погашения переплат по налогу на прибыль предприятий на сумму 9,7 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. Как отмечается, благодаря


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По требованию МВФ аграриев переводут на общий режим уплаты НДС

По требованию МВФ аграриев переводут на общий режим уплаты НДС

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По задумке Минфина, на спецрежиме уплаты НДС должны будут остаться лишь те предприятия, годовой объем выручки которых не превышает 20 млн гривен, а в пользовании находится не больше 3 тыс. гектар земли. В сфере бюджетной политики


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Конвертационные центры на Украине

Конвертационные центры на Украине

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На территории Украины, начиная с марта по август, было закрыто тридцать семь конвертационных центров. Данная информация стала известна на брифинге, который проводил зам. главы Государственной фискальной службы (ГФС) В. Хоменко. Именно ликвидация этих центров позволила с


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Яценюк пригрозил главе фискальной службы «ямой», если он до 1 сентября не избавится от «налоговых ям»

Яценюк пригрозил главе фискальной службы «ямой», если он до 1 сентября не избавится от «налоговых ям»

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил главе Государственной фискальной службы Игорю Билоусу увольнением в случае, если до 1 сентября в Украине не будут полностью ликвидированы так называемые «налоговые ямы», позволяющие уходить от уплаты налогов и отмывать средства. Об этом Яценюк заявил в ходе работы Третьего всеукраинского


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