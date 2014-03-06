Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики,
Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7
– Выполнение норматива LCR должно обеспечить банки ликвидностью на случай кризисной ситуации. Внедрение этого норматива фактически первым из Базель III – это сигнал рынку, что Нацбанк ожидает скорое начало нового кризиса, и поэтому банкам необходимо готовиться
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
Сегодня, 13:30 Просмотров: … Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 –
Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –