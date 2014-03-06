Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики,