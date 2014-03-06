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Все из: националисты

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

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Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля


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Глава киевского филиала "Россотрудничества" пожаловался в полицию на погром

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Руководитель центра «Россотрудничества» в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нападения на офис активистов националистических организаций По словам Воробьева, националисты причинили значительный материальный ущерб, передает «ДС» со ссылкой на «РИА Новости». «Акция проходила


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Чем украинским националистам не угодила Ани Лорак?

Чем украинским националистам не угодила Ани Лорак?

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Похоже, история с концертом украинской певицы Ани Лорак во дворце «Украина» 26-27 ноября превращается в скандал. Дело в том, что украинские националисты всячески пытались помешать проведению концерта и сорвать его. Дошло даже до того, что журналистке


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Экономические новости Украины и мира.
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