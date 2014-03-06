Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля