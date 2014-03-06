Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля Читать далее
Руководитель центра «Россотрудничества» в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нападения на офис активистов националистических организаций По словам Воробьева, националисты причинили значительный материальный ущерб, передает «ДС» со ссылкой на «РИА Новости». «Акция проходила Читать далее
Похоже, история с концертом украинской певицы Ани Лорак во дворце «Украина» 26-27 ноября превращается в скандал. Дело в том, что украинские националисты всячески пытались помешать проведению концерта и сорвать его. Дошло даже до того, что журналистке Читать далее