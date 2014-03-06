Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку. Национальный банк Украины на
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек. Национальный банк Украины на
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек. Национальный банк Украины на
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро практически не изменился. Национальный банк Украины на 23 февраля
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро упал на 21 копейку. Национальный банк Украины на 19