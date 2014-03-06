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Все из: НАТО

Пристайко: В официальных документах НАТО не закреплен статус страны-аспиранта

Пристайко: В официальных документах НАТО не закреплен статус страны-аспиранта

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Вадим Пристайко Формально статус евроатлантических стремлений в документах не закреплен, но Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО. Об этом в комментарии журналистам заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет «Укринформ».


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Климпуш-Цинцадзе об «аспирантуре» Украины в НАТО: Это не какой-то конкретный статус, а признание наших стремлений

Климпуш-Цинцадзе об «аспирантуре» Украины в НАТО: Это не какой-то конкретный статус, а признание наших стремлений

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Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе Решение НАТО – это не предоставление какого-то конкретного статуса, а признание наших стремлений и четкое понимание среди стран Альянса, что Украина для себя четко определилась и стремится вступить в НАТО. Об этом в


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Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО, – видео

Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО, – видео

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Фото из открытых источников Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном Источник: 112.ua Если вы заметили ошибку, выделите


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Министр обороны Эстонии: Действительно верю, что Украина будет членом НАТО

Министр обороны Эстонии: Действительно верю, что Украина будет членом НАТО

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Министр обороны Эстонии Юри Луйк Министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда». «Я действительно верю, что Украина будет членом


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В НАТО высказались по поводу размещения Россией "Искандеров" в Калининградской области

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В Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» Об этом сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров


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Штабная фаза учений НАТО Saber Strike начинается в Польше

Штабная фаза учений НАТО Saber Strike начинается в Польше

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В понедельник в польском городе Щецин начинается фаза масштабных учений НАТО Saber Strike («Удар сабли»), она открывается на базе многонационального корпуса командования «Северо-Восток». Об этом журналистам сообщил представитель корпуса майор Збигнев Гарбач. Нынешние учения продлятся до


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Украина и США начали военные учения в Черном море

Украина и США начали военные учения в Черном море

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В нейтральных водах Черного моря 2 мая стартовали совместные военные американско-украинские учения. Об этом сообщает 5 канал. Предполагается, что военно-морские учения продлятся два дня. В них принимают участие украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный» и американский миноносец Ross. В учениях будут отработаны навыки


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Экономические новости Украины и мира.
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