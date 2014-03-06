Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе Решение НАТО – это не предоставление какого-то конкретного статуса, а признание наших стремлений и четкое понимание среди стран Альянса, что Украина для себя четко определилась и стремится вступить в НАТО. Об этом в