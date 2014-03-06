Вадим Пристайко Формально статус евроатлантических стремлений в документах не закреплен, но Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО. Об этом в комментарии журналистам заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет «Укринформ». Читать далее
Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе Решение НАТО – это не предоставление какого-то конкретного статуса, а признание наших стремлений и четкое понимание среди стран Альянса, что Украина для себя четко определилась и стремится вступить в НАТО. Об этом в Читать далее
Фото из открытых источников Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк Министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда». «Я действительно верю, что Украина будет членом Читать далее
В Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» Об этом сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров Читать далее
В понедельник в польском городе Щецин начинается фаза масштабных учений НАТО Saber Strike («Удар сабли»), она открывается на базе многонационального корпуса командования «Северо-Восток». Об этом журналистам сообщил представитель корпуса майор Збигнев Гарбач. Нынешние учения продлятся до Читать далее
В нейтральных водах Черного моря 2 мая стартовали совместные военные американско-украинские учения. Об этом сообщает 5 канал. Предполагается, что военно-морские учения продлятся два дня. В них принимают участие украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный» и американский миноносец Ross. В учениях будут отработаны навыки Читать далее